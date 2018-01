Holland Animation Film Festival gaat in 2018 niet door

De organisatie had de 21e editie van het evenement aangekondigd voor eind maart. Maar het bestuur heeft na het terugtreden van festivaldirecteur Gerben Schermer besloten een "nieuwe koers uit te zetten", zo stelt zij dinsdag in een verklaring.

Het is te kort dag om een festival "nieuwe stijl" te organiseren. Daarom gaat de editie van 2018 niet door. Schermer blijft tot 1 juni wel in functie. Hij heeft besloten terug te treden vanwege een verschil van inzicht met het bestuur over het te voeren beleid.

Schermer staat al drie decennia aan het hoofd van het Utrechtse festival. Vanaf 1985 was het HAFF een tweejaarlijks festival; sinds 2009 vindt het evenement elk jaar plaats. Het is de bedoeling in 2019 wel weer een nieuwe editie te organiseren.