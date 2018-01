Keira Knightley speelt liever rollen in films die zich afspelen in het verleden

Volgens de actrice worden vrouwen in "moderne" films vaak "met wansmaak" neergezet. "Terwijl ik de karakters in historische films juist altijd inspirerend vind", vertelt ze in een gesprek met Variety.

Knightley zegt dat vrouwen in hedendaagse films "vaak verkracht worden." "Maar er zit wel wat verbetering in. Er worden me nu scripts gestuurd van films die zich in de huidige tijd afspelen, waarin de vrouwelijke hoofdrollen niet al op de eerste vijf pagina's worden verkracht en niet enkel in de film zijn geschreven om de liefhebbende vriendin of echtgenote uit te hangen."

Ongemakkelijk

In het gesprek erkent de actrice nog altijd last te hebben van een soort plankenkoorts wanneer zij acteert. "Ik voel me nooit helemaal op mijn gemak wanneer ik in de huid van een ander kruip, omdat ik weet dat mensen dan kijken naar hoe ik het doe."

Theaterrollen hielpen Knightley een beetje om van dit ongemakkelijke gevoel af te komen. "Op een filmset heb je nooit echt het gevoel plankenkoorts te hebben omdat je niet 'op de planken staat', maar op een set, met een camera en zonder publiek. In het theater leerde ik het gevoel van plankenkoorts echt begrijpen."

De actrice was in diverse films te zien die zich afspeelden in de geschiedenis, waaronder Anna Karenina en Pride & Prejudice.