Acteur Timothée Chalamet doneert salaris uit Woody Allen-film

'Ik wil niet verdienen aan mijn werk aan de film'', schrijft Chalamet op Instagram.

Chalamet is een van de acteurs die zich distantiëren van de beroemde filmregisseur, die door zijn adoptiedochter Dylan Farrow wordt beschuldigd van seksueel misbruik. Allen ontkent dat hij haar vroeger heeft misbruikt.

Chamalet, die ook kans maakt op een BAFTA, werkte vorig jaar met Allen (82) aan zijn film A Rainy Day in New York. Jude Law, Selena Gomez, Elle Fanning en Rebecca Hall hebben ook rollen in de film die later dit jaar verschijnt.

Time's Up

De Britse actrice Rebecca Hall deelde eerder op Instagram een verklaring waarin ze haar spijt betuigt over de samenwerking met Woody Allen. Ze had de rol niet moeten aannemen, oordeelt ze nu. Zij doneert haar salaris aan Time's Up. Dat is een fonds waaruit juridische kosten van slachtoffers van seksueel misbruik betaald zullen worden.

Chalamet doneert zijn gage aan Time's Up, RAINN (Rape, Abuse & Incest National Network) en het LGBT Community Centre in New York. De acteur zegt het waardevol te vinden om schouder aan schouder te staan met de acteurs ''die vechten voor gelijke en respectvolle behandeling van alle mensen".

Chalamet heeft naar eigen zeggen projecten gekozen waarmee hij als jonge acteur in de voetsporen treedt van acteurs die hij bewondert. ''Ik heb geleerd dat een goede rol niet het enige criterium is voor het accepteren van een klus."

De 22-jarige acteur is groot favoriet voor de Oscars voor beste acteur voor zijn rol in het romantische drama Call Me By Your Name, over een zomerse romance tussen twee jongemannen. Hij zou een record kunnen breken als jongste winnaar in deze categorie ooit.