Het geheime dagboek van Hendrik Groen best bekeken serie sinds 2011

De serie van omroep Max over het leven in een verzorgingshuis in Amsterdam-Noord is onder vijftigplussers zelf de populairste serie ooit. Van die doelgroep keken gemiddeld 1.914.000 mensen per aflevering.

De best bekeken Nederlandse serie ooit is nog steeds Baantjer. De RTL 4-serie naar de boeken over de Amsterdamse commissaris De Cock van Appie Baantjer had in seizoen 2003-2004 een piek van gemiddeld 2.861.000 kijkers per aflevering.