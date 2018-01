Boek Isa Hoes over Antonie Kamerling wordt verfilmd

"Ik vond het meteen een perfecte film", zegt Verborg in een interview met Bios Agenda. Het is in 22 jaar de eerste regieklus voor Verborg in Nederland.

"Ze had al met een paar regisseurs gepraat, maar er ontstond geen klik. Toen ze mijn opzet zag, zei ze meteen: 'Ja, dit vind ik een hele goeie'. (...) Ik vind het een bijzonder en belangwekkend project."

Kamerling koos in 2010 voor zelfdoding. In 1997 trouwde hij met Hoes. Het stel heeft samen twee kinderen.

'Heel spannend'

Toen ik je zag, dat in 2013 verscheen, gaat over Hoes' leven met Kamerling. Het is een verhaal over twee mensen die van elkaar hielden, maar brengt tegelijkertijd een ingrijpende boodschap over leven met een echtgenoot die lijdt aan depressie. Van het boek zijn meer dan 250.000 exemplaren verkocht.

Hoes is zelf nauw betrokken bij de ontwikkeling, maar schrijft niet mee. "Ik vind het natuurlijk heel spannend, maar ik heb alle vertrouwen in het team dat het gaat doen", zegt ze.

"Ben begrijpt wat ik heb geschreven en ook wat ik tussen de regels door bedoelde. De gesprekken die we hebben en de keuzes die hij tot nu toe maakt, stellen mij gerust."