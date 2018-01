The Walking Dead krijgt negende seizoen

Het achtste seizoen ging eind oktober in première, schrijft NME.com.

De populaire serie speelt zich af in een wereld die door zombies is overgenomen en volgt een groep mensen die dagelijks probeert te overleven. The Walking Dead wordt in Nederland op Fox uitgezonden.

Tijdens het achtste seizoen kwam de 33-jarige stuntman John Bernecker ten val. Hij viel meer dan 7,5 meter naar beneden en kwam terecht op een betonnen vloer. Hij overleed in het ziekenhuis in Atlanta. De nabestaanden van de stuntman die in juli om het leven kwam op de set van The Walking Dead klagen de producent van de serie nu aan.