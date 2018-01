Tv-serie op basis van actiefilms John Wick in de maak

Of en wanneer de serie in Nederland te zien is, is niet bekend.



Keanu Reeves is uitvoerend producent van de serie, maar hij zal er zelf ook in te zien zijn. De serie speelt zich af in het exclusieve Continental Hotel, dat dienst als een toevluchtsoord voor huurmoordenaars.

Topman Chris Albrecht van Starz zegt tegen Deadline dat de tv-serie en de films los van elkaar staan. Hij omschrijft The Continental ''echt anders dan al het andere op televisie." De actiefilm John Wick dateert van 2014. Vorig jaar werd het tweede deel in de bioscopen uitgebracht.