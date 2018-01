Leonardo DiCaprio speelt hoofdrol in komende film van Tarantino

DiCaprio en Tarantino werkten eerder samen voor Django Unchained (2012). Voor Leonardo DiCaprio wordt het zijn eerste film sinds hij een Oscar won voor The Revenant. Hoe de nieuwe film gaat heten, is niet bekend.

Sekteleider Charles Manson droeg in augustus van 1969 een aantal van zijn volgers op de bewoners en gasten van een huis in de Hollywood Hills om te brengen. Vijf mensen kwamen daarbij om het leven, onder wie actrice Sharon Tate, de op dat moment acht maanden zwangere vrouw van Roman Polanski.

Het is niet duidelijk of Tarantino het verhaal van de Manson-moorden in de film navertelt, of dat zijn plot zich afspeelt rond de gruwelijke misdaad uit 1969.

Tarantino had eerder Margot Robbie al gecast voor de rol van Sharon Tate. DiCaprio speelt in de film een acteur op leeftijd. De negende film van Tarantino draait vanaf in augustus 2019 in de bioscopen, vijftig jaar na de brute moorden, meldt Deadline.