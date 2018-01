Deze films en series verschenen afgelopen week op Netflix

Series

De grootste serierelease deze week is het goed ontvangen The End of the F**king World. James vermoedt dat hij een psychopaat is, en smeedt plannen om iemand te vermoorden. Zijn oog valt op het stoere meisje Alyssa en het duo besluit om samen een rondreis te maken. Tijdens een reeks bizarre avonturen begint James zijn reisgenoot toch wel leuk te vinden. De serie, een vermakelijke mix van zwartgallige humor en bruut geweld, is gebaseerd op de gelijknamige comic van Charles Formaneen.

Fans van stand-up comedy kunnen hun hart ophalen met Comedians in Cars Getting Coffee, waarin Jerry Seinfeld met onder andere Kevin Hart, Jimmy Fallon en een heleboel andere komieken, koffie gaat halen in een mooie old timer. Zelfs Barack Obama duikt nog even zijn auto in.

Ook het tweede seizoen van Dirk Gently’s Holistic Detective Agency, het eerste seizoen van misdaadserie Modus, de eerste drie seizoenen van Crazy Ex Girlfriend en de schokkende docuserie Rotten, die wat onsmakelijke details over onze levensmiddelen aan het licht brengt, kunnen gestreamd worden.

Daarnaast gaat Star Trek: Discovery weer verder. In de tiende aflevering (Despite Yourself) worstelt Tyler met posttraumatische stress, terwijl de Discovery door een ongeluk met de sporenmotor in een alternatief universum belandt. Fans kunnen na de aflevering overschakelen naar talkshow After Trek, waar de serie uitvoerig wordt besproken. De franchise is overigens weer volop in het nieuws: Quentin Tarantino gaat zich namelijk wagen aan dit ruimte-epos.

Films

Te beginnen met het Hollandse drama Adios Amigos. Drie vrienden met een handicap zijn nog maagd en willen net als iedere andere twintiger wel eens met iemand naar bed. Om dat te bewerkstellingen onderneemt het trio, in het geheim, een roadtrip naar Spanje met hun verzorgster Lub. Losgerukt uit hun vertrouwde omgeving worden ze echter al snel geconfronteerd met hun afhankelijkheid.

Ook actiecomedy American Ultra, van Bright-schrijver Max Landis, is het kijken waard. Stoners Mike en Phoebe leven een vrij relaxt bestaan totdat ze worden opgezogen in een dodelijk plot. De regering lijkt achter Mike aan te zitten, maar door onverklaarbare krachten krijgen ze hem steeds niet te pakken. Dan herinnert Mike zich ineens wie hij echt is. Een bizarre, maar vermakelijk film vol humor.

Naast deze twee titels zijn ook de films I’ll See You in my Dreams, Miracles from Heaven, The Arbiration en The Untold Tales of Armistead te streamen.

Documentaires

De meest spraakmakende documentaire die deze week nieuw op Netflix staat is Kurt Cobain: Montage of Heck. Door middel van interviews, dagboekverhalen van Cobain en muziek van Nirvana wordt er (soms letterlijk) een intiem beeld geschetst van de getroebleerde zanger (recensie).

Andere nieuwe docu’s zijn Meru, over drie bergbeklimmers die zich wagen aan de zogeheten Haaienvin op de berg Meru in India; Steve Jobs: The Man in the Machine, over hoe de Apple-genie een van de meest belangrijke innovators werd van de 21ste eeuw en House of Z, over de opkomst, ondergang en comeback van de charismatische ontwerper Zac Posen.