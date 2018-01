Brooke Shields en Rosario Dawson krijgen rollen in Jane the Virgin

Dat meldt Variety. Zowel Shields (The Blue Lagoon) als Dawson (Sin City) zullen meerdere afleveringen meespelen in de serie, die in Amerika wordt uitgezonden door de zender The CW. In Nederland is deze serie via Netflix te zien.

Shields speelt een actrice en model genaamd River Fields, die in de serie een ruzie krijgt met het personage Rogelio De La Vega. Welk personage Dawson gaat vertolken is nog niet duidelijk, wel is bekend dat zij in de tweede helft van het seizoen te zien zal zijn.

Jane the Virgin draait om Jane (Gina Rodriguez), een maagd die tijdens een bezoek aan de gynaecoloog per ongeluk wordt geïnsemineerd en vervolgens zwanger raakt.

Eerder speelden onder meer Britney Spears en Kesha gastrollen in de serie.