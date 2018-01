Deze series zijn het kijken waard volgens kenners

Chloé Leenheer (actrice uit Bluf en Zusjes)

A Series Of Unfortunate Events (Netflix, seizoen 2 vanaf 30 maart te zien)

"Dit is een duistere, absurde, maar toch ook komische serie naar het verhaal van Lemony Snicket. De sets zijn fantastisch en doen een beetje denken aan een Wes Anderson-film", vindt Leenheer.

Mosaic (HBO, vanaf 22 januari te zien)

"Mosaic is niet alleen superspannend: het bijzondere aan deze nieuwe serie van HBO is dat je via een app zelf kan bepalen welke verhaallijn je wil volgen", vertelt de actrice. "En vanuit welk perspectief je de moord op het personage van Sharon Stone wil bekijken. Dit is een verrassende, vernieuwende manier van series kijken."

The Handmaid's Tale (Hulu, seizoen 2 te zien vanaf april)

"Deze serie moet je gewoon gaan kijken! Het eerste seizoen won vorig jaar de belangrijkste Emmy Award (die voor beste dramaserie, red.) en is van alle kanten goed. Verder komen er ook nieuwe seizoenen van Hollands Hoop en Stranger Things. Maar of die al af zijn in 2018...

Frank Ketelaar (regisseur en scenarist van misdaadserie Klem)

Ook Ketelaar kijkt uit naar de tweede reeks van The Handmaid's Tale. "Ik vind het een hele goede serie, onder meer qua storytelling, met een heel eigen sfeer. Het is echt een slim en goed idee. Verder vind ik Elisabeth Moss een geweldige hoofdrolspeelster."

Mindhunter (Netflix, nog niet bekend wanneer tweede seizoen in première gaat)

"Hier kijk ik ook erg naar uit. Er zijn veel series die op elkaar lijken: over spionnen, de CIA, het oplossen van moorden... Dat geloof ik allemaal wel. Het bijzondere van deze serie is: wat je verwacht, krijg je nou net niet. En op een vreemde manier misschien ook weer wel. Ik ben sowieso erg fan van de regisseur, David Fincher."

Klem (BNNVARA, tweede seizoen waarschijnlijk in het najaar op televisie)

"We zitten nu midden in de opnames, dus ik kan er nog niet teveel over vertellen, behalve dat het heel spannend wordt", zegt Ketelaar over de serie met onder anderen Barry Atsma, Jacob Derwig en Georgina Verbaan. "Verder hoop ik dat er een tweede seizoen komt van The Night Of. Dat was echt een meesterwerk, het was voor mij dé serie van 2016. Als daar een vervolg op komt, ga ik dat zeker kijken."

Romy van Krieken (redacteur Veronica Magazine)

Disenchantment (Netflix, niet bekend wanneer het eerste seizoen in première gaat)

"Een demoon, een elf en een prinses met een drankprobleem slaan zich door het leven in het middeleeuws koninkrijk Beanlandia", vertelt Van Krieken over de animatieserie waarvan door Netflix twee seizoenen van elk tien afleveringen zijn besteld.

"Bedenker Matt Groening maakt ons al bijna dertig (!) jaar blij met The Simpsons en dit is zijn eerste nieuwe serie in dit millennium. Volgens hem zal het gaan over leven en dood, liefde en seks."

Castle Rock (Hulu, niet bekend wanneer serie in première gaat)

"Veel populaire verhalen van Stephen King spelen zich af in het fictieve plaatsje Castle Rock en ze worden allemaal nog eens dunnetjes over gedaan." Volgens Van Krieken zijn King-verfilmingen "weer helemaal hot (It, Under the Dome), zeker als ze worden geleid door J.J. Abrams, die met Super 8 zijn affiniteit met de eighties liet zien."

American Crime Story: Versace (FX, vanaf 17 januari te zien)

"De Italiaanse ontwerper Gianni Versace was even flamboyant als zijn mode en daarom trok het heel wat aandacht toen hij in 1997 voor zijn huis werd vermoord. Het eerste seizoen van American Crime Story ging over de zaak tegen O.J. Simpson en dat was geweldig. Als extra curiosa-factor wordt Versace's vriendje gespeeld door Ricky Martin."

Sharp Objects (HBO, vanaf juni te zien)

"Deze serie gaat over een misdaadverslaggeefster die een tijdje in therapie zat voor zelfverwonding en nu terug naar huis gaat om de moord op twee meisjes te onderzoeken. Gebaseerd op het boek van Gillian Flynn (Gone Girl), met een hoofdrol voor Amy Adams die al jaren zit te wachten op een dikverdiende Oscar. De regie is van Jean-Marc Vallée (Big Little Lies)."

Maniac (Netflix, niet bekend wanneer deze serie in première gaat)

"Dit is een zwarte comedy over twee patiënten in een psychiatrische inrichting die meer in hun hoofd leven dan in de echte wereld. Hoofdrolspelers Emma Stone en Jonah Hill hadden een goede chemie in de film Superbad en door hun succes op het grote doek doen ze nauwelijks tv-dingen."