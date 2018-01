Componist John Williams maakt ook muziek voor negende Star Wars-film

Dat meldt Variety.

Williams wordt binnenkort 86 jaar, maar is nog altijd actief in de filmwereld. Zo levert hij elk jaar nog de soundtracks van zeker twee films. De Amerikaan geldt als een van de grootste componisten van de twintigste eeuw.

Williams is onder andere verantwoordelijk voor de soundtracks van Schindler's List, Home Alone en alle acht Star Wars-films. Voor zijn werk werd Williams vijftig keer genomineerd voor een Oscar. Het beeldje won hij vijf keer, waaronder één Oscar voor The Phantom Menace, het eerste deel uit de Star Wars-reeks.

Op dit moment draait het achtste deel in de reeks, The Last Jedi, in de bioscopen.