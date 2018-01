Recensieoverzicht: All the money in the world is 'een pakkende thriller'

Saillant detail van de film is dat regisseur Scott besloot de in opspraak geraakte Kevin Spacey (misbruikbeschuldigingen) eruit te knippen en hem te vervangen door Christopher Plummer, die prompt werd genomineerd voor een Golden Globe.

Trouw - drie sterren

"Regisseur Ridley Scott had zijn nieuwste film juist gereed toen zijn hoofdrolspeler Kevin Spacey tijdens de Metoo-revolte werd beschuldigd van seksueel wangedrag. "Binnen een uur" besloot Scott de acteur uit zijn film te verwijderen en tweeëntwintig scènes opnieuw te draaien, nu met Christopher Plummer. (...) Het is een absurd verhaal dat Scott (zelf inmiddels tachtig jaar) energiek, degelijk en uiteindelijk vrij nuchter in beeld brengt: emotioneel houdt hij je, de gruwelijke geschiedenis ten spijt, op afstand. Misschien wel de beste manier om iets te vertellen over mensen die al het geld van de wereld voor zichzelf willen houden."

AD - vier sterren

"Wat Kevin Spacey van zijn rol als miljardair J.P. Getty fabriceerde, zullen we waarschijnlijk nooit te zien krijgen. Maar wat kan het ons schelen? Zijn vervanger Christopher Plummer maakt van de eigenzinnige Getty een formidabele vertolking die goed laat zien wat er in deze man omgaat. (...) Ridley Scott maakt van dit waargebeurde drama een pakkende thriller met beklemmende vertolkingen van Williams en de oude Plummer. Niet alles is geslaagd, zeker de afloop niet, maar de film geeft wel een unieke inkijk in een bizarre ontvoeringszaak."

De Volkskrant - vier sterren

"Meesterlijk, zoals hier wordt gespeeld met toeschouwersverwachtingen en alles samenkomt wat deze (vrij op feiten gebaseerde) kostuumfilm zo interessant maakt. All the money in the world, naar John Pearsons boek Painfully Rich: The Outrageous Fortunes and Misfortunes of the Heirs of J. Paul Getty (1995), is een onvervalste parabel over de waanzin van het grote geld, gecamoufleerd als een in maffiasferen ondergedompelde thriller. (...) Plummers Getty is als een moderne Scrooge, ongenaakbaar en ijskoud, die de tol betaalt voor zijn ziekelijke schraapzucht. Onder begeleiding van omineuze koorklanken - ook dat."

De Telegraaf

"De 88-jarige acteur (Plummer, red.) doet het nu uitstekend als steenrijke oliemagnaat John Paul Getty Jr., maar toch blijft All the money in the world vooral de show van Michelle Williams. Vier Oscarnominaties heeft de actrice inmiddels op zak en het zou zomaar kunnen dat daar eind deze maand een vijfde bij komt. In dit op feiten gebaseerde drama toont ze een krachtige mengeling van wanhoop, woede en volharding als Getty’s ex-schoondochter Gail, die twaalf miljoen dollar losgeld voor haar ontvoerde tienerzoon moet betalen."