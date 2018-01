Jennifer Lopez gaat twee rollen spelen in Will & Grace

Dat meldt Vanity Fair.

Lopez zal in de serie verschijnen als Harlee Santos, haar personage uit politieserie Shades Of Blue, maar is ook als zichzelf te zien. Of dat in dezelfde aflevering is en wanneer die wordt uitgezonden is nog niet bekend.

Lopez had al eens een gastrol in Will & Grace. In de laatste twee afleveringen van het zesde seizoen, uit 2004, speelde ze een versie van zichzelf die oude vrienden bleek met Rosario, de huishoudster van Karen. Om die reden stemt ze in om te zingen op het huwelijk van Karen, waarbij Jack als achtergronddanser invalt.