Net5 zendt Oscarceremonie weer uit

In de maand februari zendt Net5 een groot aantal met Oscars bekroonde of voor Oscars genomineerde films uit.

De uitreiking van de Oscars vindt dit jaar voor de negentigste keer plaats. De nominaties worden eind januari bekendgemaakt.

De Nederlandse inzending voor de Oscars voor beste buitenlandse film, Layla M, is in de voorselectie afgevallen. Wel maakt de Nederlandse visual effects-artist Erik-Jan de Boer nog kans op een beeldje voor de film Okja. Hij won het beeldje eerder al voor het epos Life of Pi.

De Nederlandse coproducent Motion Pictures is nog in de race met de film The Wound, de Zuid-Afrikaanse inzending voor de categorie beste buitenlandse productie.