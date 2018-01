Roseanne wordt Trump-aanhanger in nieuwe reeks van komedieserie

Dat vertelt Roseanne Barr, de 65-jarige actrice die het personage speelt en tevens de bedenker is van de serie, aan People.

"Mijn show heeft altijd geprobeerd om een realistisch beeld te schetsen van de Amerikaanse bevolking en de middenklasse", aldus de actrice. "Sterker nog, veel personen uit de middenklasse hebben op Trump gestemd. Ik vond daarom dat dit ook aan bod moest komen in de serie en dan vooral de polarisatie die dit in het gezin teweegbrengt."

"Het was een mooie gelegenheid om een familie te laten zien die van mening verschilt over politiek, maar alsnog veel liefde voor elkaar heeft", zegt Sara Gilbert, die in Roseanne de rol van dochter Darlene Conner vertolkt.

Nieuwe reeks

De voltallige cast keert terug voor de negen nieuwe afleveringen, onder wie Roseanne Barr (Roseanne), John Goodman (Dan), Sara Gilbert (Darlene), Laurie Metcalf (Jackie), Michael Fishman (D.J.) en Lecy Goranson (Becky).

De nieuwe reeks begint op 27 maart met een dubbele aflevering van een uur op de Amerikaanse zender ABC. Roseanne was in de jaren negentig negen seizoenen te zien. Het is nog niet bekend welke zender de reboot in Nederland uitzendt.