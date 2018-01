Stranger Things-actrice Millie Bobby Brown krijgt hoofdrol in nieuwe filmreeks

Brown (13) gaat de serie tevens produceren, meldt Deadline.

Enola Holmes draait om het veel jongere zusje van de bekende detective Sherlock Holmes, die ook in het bezit is van detective-talent. In 2006 kwam het eerste deel uit in de boekenreeks en in totaal verschenen er zes delen in de serie.

Het is nog niet bekend wanneer de filmreeks uitkomt of wie de andere hoofdrollen op zich nemen.

Brown is in 2019 eerst te zien in de nieuwe Godzilla-film.