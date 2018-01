Nederlandse film maakt kans op Tiger Award Film Festival Rotterdam

Possessed is gemaakt door de Amsterdamse designstudio Metahaven in samenwerking met de Nederlandse grafisch ontwerper en documentairemaker Rob Schröder. Hun filmessay gaat over de manieren waarop de moderne mens obsessief naar verbinding zoekt in digitale tijden.

Drie van de genomineerde films in de competitie van het IFFR kregen steun van het Nederlandse Hubert Bals Fonds. De Nederlandse coproductie The Reports on Sarah and Saleem vertelt het verhaal over een affaire tussen een Joodse vrouw en een Palestijnse man die de interesse wekt van de Israëlische veiligheidsdiensten.

Nervous Translation toont het onrustige Filipijnse klimaat van 1987 door de ogen van een achtjarig meisje. En Sultry vertelt over de strijd van een jonge advocate tegen de kapitaalkrachtige invloed van de Olympische Spelen in het broeierige Rio de Janeiro.

Andere kanshebbers

De overige films die meedingen naar een Tiger Award zijn de fictiefilm Djon África (Portugal), de zwarte komedie I Have a Date With Spring (Zuid-Afrika), The Widowed Witch (China) en de psycho-thriller Piercing (VS) over een kat-en-muisspel tussen een man en de escort die hij wilde vermoorden.

De Hivos Tiger Award bestaat uit een geldbedrag van 40.000 euro en wordt vrijdag 2 februari uitgereikt, tegelijk met de Special Jury Award van 10.000 euro.