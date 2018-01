The Shape of Water is grootste kanshebber bij BAFTA's

De film van de Mexicaanse regisseur Guillermo del Toro is twaalf keer genomineerd, waaronder de belangrijkste categorie beste film. Ook de deels in Nederland opgenomen oorlogsfilm Dunkirk is in deze categorie genomineerd.

De film The Shape of Water is een soort sprookje over de doofstomme Elisa die als conciërge werkt in een laboratorium waar een amfibisch wezen gevangen wordt gehouden. Ze wordt verliefd op het schepsel en verzint een manier om samen te ontsnappen. Het fantasydrama was zeven keer genomineerd bij de Golden Globes maar ging zondag maar met twee prijzen naar huis.

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, de film die zondag vier prijzen pakte, is ook een goede kanshebber bij de BAFTA's. De zwarte filmkomedie heeft negen nominaties in de wacht gesleept, evenals Darkest Hour.

Verhoeven

Paul Verhoeven heeft alsnog een nominatie te pakken met zijn vorig jaar veelvuldig bekroonde film Elle. De thriller maakt kans in de categorie buitenlandse film.

De BAFTA's worden dit jaar op 18 februari uitgereikt in de Royal Albert Hall in Londen. De presentatie is dit keer in handen van Joanna Lumley. Zij neemt het stokje over van Stephen Fry.