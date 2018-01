Three Billboards Outside Ebbing, Missouri grote winnaar Golden Globes

Frances McDormand werd uitgeroepen tot beste actrice en Sam Rockwell won de prijs voor beste mannelijke bijrol. "Deze film gaat over compassie, en daar hebben we meer van nodig", zei Rockwell bij zijn dankwoord. De film won ook nog in de categorie beste script.

Ook de serie Big Little Lies won vier prijzen, waaronder die voor beste miniserie. Verder kregen Alexander Skarsgard en Nicole Kidman, die in de serie een getrouwd echtpaar spelen, beiden een Golden Globe voor hun rol. Laura Dern won de award voor beste bijrol in de serie.

The Handmaid's Tale

The Handmaid's Tale won de Golden Globe voor beste dramaserie. De serie, gebaseerd op het boek van Margaret Atwood, werd bij de uitreiking van de Emmy's in september ook al uitgeroepen tot beste dramaserie.

Actrice Elisabeth Moss nam in Beverly Hills de Golden Globe in ontvangst nemen voor haar rol als Offred in de serie, die zich afspeelt in een duistere toekomst waarin vruchtbare vrouwen worden gedwongen kinderen te baren voor de machthebbers.

Na het winnen van de prijs voor beste dramaserie stond showrunner Bruce Miller stil bij "iedereen daarbuiten die hard werkt om The Handmaid's Tale geen realiteit te laten worden".

The Shape of Water

The Shape of Water en Lady Bird waren allebei goed voor twee prijzen. Guillermo del Toro werd uitgeroepen tot beste regisseur en The Shape of Water won ook in de categorie beste originele filmmuziek. De film was genomineerd in zeven categorieën.

Lady Bird werd uitgeroepen tot de beste in de categorie musical of comedy en Saoirse Ronan werd bekroond tot beste actrice. Ronan prees regisseur Greta Gerwig, die overigens zelf niet genomineerd was in de categorie beste regisseur, en bedankte "alle vrouwen in mijn leven die me elke dag weer steunen".

Gary Oldman mag zich dankzij zijn rol in Darkest Hour beste filmacteur noemen.

Metoo

De awardshow stond in het teken van Metoo en Time's Up, het initiatief van ruim driehonderd vrouwen uit de filmwereld om seksueel overschrijdend gedrag een halt toe te roepen.

Het gala werd aan elkaar gepraat door Late Night-presentator Seth Meyers.

De Golden Globes worden jaarlijks toegekend door de leden van Hollywood Foreign Press Association (HFPA). De uitreiking maakt deel uit van het Amerikaanse prijzenseizoen. De Golden Globes worden vaak als graadmeter gezien voor de Oscars, die op 4 maart worden uitgereikt.