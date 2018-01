Golden Globes volledig in het teken van Metoo

Daarmee protesteerden zij tegen seksueel geweld in Hollywood. Sommige actrices, onder wie Michelle Williams, Meryl Streep en Emma Stone, werden vergezeld door een vrouwenrechtenactiviste. Williams verscheen met Tarana Burke, die de Metoo-beweging in 2006 begon.

Daarnaast droegen veel aanwezigen een speldje van de Time's Up-beweging. Dat initiatief van driehonderd vrouwen uit de entertainmentwereld haalde in een paar dagen vijftien miljoen dollar op voor een fonds waaruit juridische kosten van minder bevoorrechte slachtoffers van seksueel misbruik betaald zullen worden.

Veel van de aanwezigen zeiden iets over Metoo. Zo zei presentator Seth Meyer bij de opening van de ceremonie dat "marihuana nu toegestaan is in de Verenigde Staten, maar seksueel geweld niet". Ook had hij het over "de olifant die niet in de kamer was", waarmee hij Harvey Weinstein bedoelde.

Nicole Kidman, die de prijs voor beste actrice in een miniserie won dankzij haar rol in Big Little Lies, bedankte onder anderen haar feministische moeder en sprak de hoop en het geloof uit dat verandering in Hollywood mogelijk is.

Broedkippen

Producent Bruce Miller van The Handmaid's Tale stond na het winnen van de award voor beste dramaserie stil bij "iedereen daarbuiten die hard werkt om The Handmaid's Tale geen realiteit te laten worden". De serie speelt zich af in een duistere toekomst waarin Amerika een godsdienstige dictatuur is geworden en sommige vrouwen dienen als 'broedkippen' voor de leiders.

Oprah

Oprah Winfrey nam bij de ceremonie de Cecil B. DeMille Award in ontvangst, een oeuvreprijs. Ook zij sprak in haar dankwoord over Metoo.

"Te lang werden vrouwen niet geloofd of serieus genomen door mannen als zij zich durfden uit te spreken over de macht van mannen. Maar hun tijd (van mannen, red.) is voorbij", refereerde de 63-jarige Winfrey, wiens speech met een staande ovatie werd ontvangen, aan Time's Up. "Een nieuwe dag staat aan de horizon."

Overigens verscheen niet iedereen in het zwart bij de awardshow, die plaatsvond in Beverly Hills. De voorzitter van de Hollywood Foreign Press Association (HFPA), de organisator van de Globes, verscheen in een rode jurk, net als actrice Blanca Blanco.

Prijswinnaars

De film Three Billboards Outside Ebbing, Missouri werd zondag de grote winnaar van de Golden Globes. De zwarte komedie won vier prijzen, waaronder die voor beste film. Ook de serie Big Little Lies won vier prijzen, waaronder die voor beste miniserie. The Shape of Water had de meeste nominaties (zeven), maar verzilverde er daar maar twee van.