Overzicht: De 75e Golden Globes, wie zijn de genomineerden?

Films

The Shape of Water

Het drama The Shape of Water maakt met zeven nominaties kans op de meeste globes. Regisseur Guillermo del Toro maakt kans voor zijn regie, de film is genomineerd voor beste drama en acteurs Sally Hawkins, Richard Jenkins en Octavia Spencer maken kans op hun rollen. Hawkins speelt een doofstomme laboratorium-medewerker die een vriendschap sluit met een wetenschappelijk experiment.

The Post

Het drama The Post van Steven Spielberg heeft zes nominaties in de wacht gesleept. Hoofdrolspeelster Meryl Streep heeft haar 28e acteernominatie met de film verdiend en ook Tom Hanks maakt kans op een acteerprijs. Het drama gaat over The Washington Post die in de jaren zeventig de Pentagon Papers, geheime documenten over de Vietnam-oorlog, in handen krijgt.

All the Money in the World

Christopher Plummer maakt kans op een Golden Globe voor zijn rol in het drama All the Money in the World. Dat is opvallend, omdat de Canadese acteur een paar weken voor de release pas de scènes opnam. Hij nam de rol over van Kevin Spacey, die eruit werd geknipt nadat hij in opspraak was geraakt door diverse beschuldigingen van seksueel wangedrag.

Series

Big Little Lies

De HBO-serie Big Little Lies sleepte ook zes nominaties in de wacht, waaronder die voor beste actrice in een miniserie. De serie van Ally McBeal-maker David E. Kelley, die onder andere is geproduceerd door hoofdrolspeelsters Reese Witherspoon en Nicole Kidman, draait om een groepje welgestelde vrouwen in een Californisch kuststadje. Hun idyllische bestaan verhult donkere verledens en onderhuidse spanningen, die onherroepelijk naar boven komen drijven.

The Handmaid's Tale

De dramaserie The Handmaid's Tale gooit ook hoge ogen. De serie, gebaseerd op de roman van Margaret Atwood, gaat over een duistere toekomst waarin de VS een godsdienstige dictatuur is geworden en sommige vrouwen dienen als 'broedkippen' voor de leiders. De serie won in september maar liefst acht Emmy's en is nu in drie categorieën genomineerd. Hoofdrolspeelster Elisabeth Moss maakt kans op de prijs voor beste actrice in een dramaserie en Ann Dowd is in de running voor beste vrouwelijke bijrol.

The Crown

Velen waren vorig jaar verbijsterd toen de historische dramaserie The Crown van Netflix slechts drie Emmy's binnensleepte, na te zijn genomineerd in dertien categorieën. Op de Golden Globes maakt de serie over de Britse koningin Elizabeth II, haar politieke rivaliteiten en liefdesleven opnieuw kans op het beeldje voor de beste dramaserie. Hoofdrolspeelster Claire Foy is genomineerd voor beste actrice in die categorie.