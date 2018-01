Belgische prijs voor Russische film Loveless

De filmcritici noemen het familiedrama, dat vorig jaar in Cannes al de Juryprijs won, een "ijselijk mooie en meeslepende reflectie over een verkilde maatschappij die de kijker de boodschap meegeeft: heb elkaar lief".

Loveless gaat over Alyosha, een jongen van twaalf jaar. Zijn ouders, die in een vechtscheiding zijn verwikkeld, hebben geen van beiden zin om de zorg voor hem op zich te nemen. Wanneer de jongen verdwijnt, zijn het de buren die een zoektocht op touw zetten.

Loveless maakt zondagavond in Beverly Hills kans op een Golden Globe in de categorie Beste buitenlandse film. De film neemt het op tegen de tragikomedie The Square uit Zweden, die die jaar de Gouden Palm won. Andere genomineerde films in de buitenlandse categorie zijn A Fantastic Woman (Chili), First They Killed My Father (Cambodja) en het Duitstalige neonazi-drama In The Fade.

Rusland heeft Loveless ingezonden voor een Oscar voor beste niet-Engelstalige film. Op 23 januari wordt duidelijk welke van de pakweg zeventig kandidaten voor deze categorie een nominatie hebben gekregen.