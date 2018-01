The Walking Dead-producent aangeklaagd na dood stuntman

Hun advocaat heeft dit weekend aan Amerikaanse media laten weten een civielrechtelijke zaak aan te spannen tegen Stalwart Films.

Tijdens opnames voor het achtste seizoen van de serie The Walking Dead kwam de 33-jarige stuntman John Bernecker ten val. Hij viel meer dan 7,5 meter naar beneden en kwam terecht op een betonnen vloer. Hij overleed in het ziekenhuis in Atlanta.

Zijn moeder Susan Bernecker zegt dat ze gerechtigheid wil voor haar zoon, ook om toekomstig leed voor andere ouders van stuntmannen in de film- en televisie-industrie te voorkomen. Stalwart Films kreeg vrijdag de maximale boete van de Amerikaanse arbeidsinspectie OSHA. De producent wordt verweten werknemers niet te beschermen tegen valrisico's tijdens opnames van The Walking Dead. De boete bedraagt 12.675 dollar, meldt Variety.

Wake-upcall

''Deze boete moet dienen als een wake-upcall'', zegt de OSHA na onderzoek. ''De hele industrie moet zich houden aan de veiligheidsvoorschriften voor acteurs en stuntmensen die betrokken zijn bij dit soort werk'', liet een woordvoerder van OSHA weten.

Stalwart Films zegt in een reactie op de conclusie van de arbeidsinspectie: ''Dit was een tragisch en vreselijk ongeluk. We nemen de veiligheid van onze medewerkers uitermate serieus op al onze sets en voldoen aan de veiligheidsnormen in onze industrie. We zijn het niet eens met de boete en beraden ons op een reactie."