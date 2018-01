Big Bang Theory-spinoff Young Sheldon krijgt tweede seizoen

Daarin staan de jonge jaren van Sheldon Cooper in Texas centraal. De jonge Sheldon wordt gespeeld door Iain Armitage, bekend van de HBO-serie Big Little Lies.

Jim Parsons, die Sheldon speelt in The Big Bang Theory, heeft een rol in de serie als voice-over. Hij is tevens een van de producenten.

Het eerste seizoen van Young Sheldon begon in september in de Verenigde Staten met 17,2 miljoen kijkers en dat was de beste tv-première voor een comedy van CBS sinds 2011. Deze week stemden ruim 16,1 miljoen Amerikaanse kijkers op de serie af.

CBS heeft een tweede reeks afleveringen besteld voor het tv-seizoen 2018-2019, aldus Variety.