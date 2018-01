Recensieoverzicht: Greatest Showman 'vet vermaak', maar 'flinterdun script'

Volkskrant - drie sterren

"De vormgeving is gelikt en de charmante Hugh Jackman is de lijm die het flinterdunne script van Jenny Bicks en Bill Condon bij elkaar houdt. Hij wandelt door de film met de tjakkaboem-bravoure van een circusdirecteur."

"Je zou door dat vette vermaak bijna vergeten dat het natuurlijk exploitatie blijft, dat tentoonstellen van 'wonderlijke mensen'. De minder fraaie kanten van Barnum zijn hier vakkundig weggepoetst. Sterker nog, de film wil de kijker er van overtuigen dat Barnum 'zijn freaks' juist van de armoede redde en ze hun waardigheid terug gaf. The Greatest Showman doet zich voor als een oprechte ode aan anders-zijn."

NRC - twee sterren

"Het levert een luidruchtige musical op die ondanks zijn aardige cast in het geheel niet overtuigt. De liedjes vormen het grootste probleem. Het zijn er te veel en ze zijn bovendien niet memorabel. Hoewel de film in de negentiende eeuw speelt, zijn de songs hedendaags en zo klinken ze ook: schreeuwerig, met veel percussie en melodieën die omhoog klimmen in een wanhopige poging te ontroeren. Ook de inhoud is oppervlakkig: de complexe P.T. Barnum verdient meer."

Algemeen Dagblad - drie sterren

"Jackman maakt van Barnum een bevlogen man die het oprecht goed meent met de mensen die hij opvoert in zijn shows. Dat hij daarmee ook veel weerstand bij religieuze groepen opriep nam hij voor lief. The Greatest Showman zit vanzelfsprekend vol met visueel spektakel, maar van enige diepgang is amper sprake."

"De film weet niet echt door te dringen tot het karakter van Barnum. Is hij een opportunist, een idealist of een dubieuze zakenman? De muzikale intermezzo's, geschreven door de componisten van La La Land, maken veel goed."

