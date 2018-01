Deze films en series verschenen afgelopen week op Netflix

Series

Sinds 1 januari staan alle tien de seizoenen van Friends op de streamingsdienst. Toch niet zo'n fan van Friends? De romantische dramaserie Reign volgt koningin Mary Stuart en haar knappe kasteelgenoten, terwijl zij moeten omgaan met allerlei tegenslagen en schandalen.

Ook de misdaadserie How To Get Away With Murder (seizoen 1 t/m 3) staat nu op Netflix. Hierin raken een groep ambitieuze rechten-studenten en hun professor verwikkeld in een moordplan dat hun leven voorgoed zal veranderen.

Ook nieuw zijn Gotham (seizoen 3), Lovesick (seizoen 2 en 3), The Flash (seizoen 3), Eastsiders (seizoen 1 t/m 3) en Power Rangers Ninja Steel (seizoen 1) op je lijstje!

Films

De romantische film Endless Love gaat over een verboden liefde die eindeloos en onverslaanbaar is. Meer liefhebber van horrorfilms? Dan kun je kiezen voor Sinister 2 en The Purge: Anarchy aan.

Komedie-fans (of Zac Efron-fans) kijken That Awkward Moment of Neighbors. Daarnaast is ook de Nederlandse film De Helleveeg (gebaseerd op het gelijknamige boek van A.F.Th. van der Heijden) nu op Netflix te zien.

Andere nieuwe toevoegingen zijn Solace, Standing Tall, The Good Lie, Dracula Untold en A Million Ways to die In the West. Daar zijn we wel even zoet mee, toch?

Kinderfilms

Ook zijn er vele nieuwe kinderfilms aan het aanbod van Netflix toegevoegd. Een greep uit de schatkist: Lilo & Stitch, twee Ducktales-films, Hannah Montana: The Movie, Herbie: Fully Loaded, Atlantis: De Verzonken Stad, Winnie The Pooh en The Jungle Book 2.

