Stephen Fry stopt als presentator van Bafta Film Awards

"Na zo'n lange tijd vond ik het tijd plaats te maken om anderen de kans te geven de Bafta's tot grotere hoogtes te brengen", zegt Fry. "Wat zou het leuk zijn om naar de Bafta's te kunnen kijken zonder een bonzend hart, een droge mond en knikkende knieën."

Fry bewaart goede herinneringen aan de uitreiking, zegt hij. "De mix van glamour, glorie, drama en af en toe gêne heeft een unieke plaats in de Britse filmkalender. Ik heb genoten van de opkomst van nieuw jong filmtalent voor en achter de camera."

De British Academy for Film and Television Arts (BAFTA) maakt dinsdag tijdens een persconferentie de opvolger van Stephen Fry bekend, samen met de nominaties.

Grap

De Britse komiek en acteur maakte in 2015 een grap over de jurk van kostuumontwerpster Jenny Beavan die niet in goede aarde viel. In het geruchtencircuit zoemde toen rond dat Fry in 2016 gepasseerd zou worden om de show te presenteren, maar hij mocht toch door. Nu stopt hij een jaar later alsnog.

De opmerking ging over de excentrieke jurk van Beavan. De presentator zei: "Mad Max heeft het podium verlaten. Alleen de beste kostuumontwerpers komen naar een prijsuitreiking in een zak." Hij noemde de Bafta-winnares een 'zwerver'. De grap viel ogenschijnlijk slecht bij het publiek en op sociale media kreeg Fry veel kritiek.

Beavan zelf liet destijds weten zich niet gekwetst te voelen: "Met Stephen Fry als presentator moet je een beetje voorbereid zijn op foute grappen", aldus de ontwerpster. "Wij zijn vrienden, dus daarom ben ik ook helemaal niet boos."