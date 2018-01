Laatste seizoen Game of Thrones in 2019 te zien

Dat heeft HBO, die de serie uitzendt, donderdag bekendgemaakt. Dat het achtste seizoen het laatste zou zijn was reeds bekendgemaakt, maar nog niet duidelijk was of dit in 2018 of in 2019 op televisie te zien zou zijn.

Ook heeft de zender laten weten dat de laatste reeks in de serie zes afleveringen zal bevatten.

Naar de laatste aflevering van het zevende seizoen keken 16,5 miljoen mensen.

Meerdere eindes

De makers van Game of Thrones lieten eerder weten dat ze meerdere scenario's voor de finale van de serie filmen, omdat ze niet willen dat het voor de makers en acteurs duidelijk is hoe de serie eindigt.

Ook de hoofdrolspelers van de succesvolle serie die in 2011 startte, weten niet hoe hun personages eindigen. De cast zal naar de laatste aflevering moeten kijken om te zien welk scenario is gekozen.