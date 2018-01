Toch nieuw seizoen van Prison Break in de maak

Onder meer de filmsite Deadline sprak met Thorn.

"We zijn een nieuwe serie afleveringen van Prison Break aan het ontwikkelen. Daar zijn we heel enthousiast over. Als we meer weten dan maken we dat bekend. Maar het is zeker dat we er aan werken", aldus Thorn.

De nieuwe serie is een verrassing voor de fans. In april vorig jaar keerde de serie na acht jaar terug op de televisie, maar zowel bedenker en scriptschrijver Paul Scheuring als FOX maakten toen duidelijk dat het bij één seizoen zou blijven.