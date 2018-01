Deze films moet je dit jaar kijken volgens Nederlandse filmmakers

Barbara Bredero (regisseur van Taal is zeg maar echt mijn ding)

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (vanaf 11 januari te zien)

"Ik verheug me hier enorm op", vertelt Bredero over de zwarte komedie, die gaat over een vrouw die boos wordt op de lokale politie wanneer het hen niet lukt de moord op haar dochter op te lossen. "Hoofdrolspeelster Frances McDormand is het voorbeeld van een sterke en authentieke vrouw. Ze speelt altijd dit soort rollen: die van een geaarde vrouw, die het recht aan haar zijde heeft en inspirerend is. Deze actrice speelt overigens ook mee in de miniserie Olive Kitteridge, een hele grote aanrader."

Lady Bird (vanaf 5 april te zien)

"Ik ben dol op Saoirse Ronan, de hoofdrolspeelster uit deze film", vertelt Bredero. "Net als Frances McDormand heeft ze een hele authentieke uitstraling. Deze actrices leggen echt een eigenheid in hun rol." Lady Bird gaat over een rebelse tiener die is opgegroeid in Sacramento (Californië), maar wil studeren in New York.

"Een echte coming of age-film over een meisje dat klemzit, haar weg moet zien te vinden naar het studentenleven en een ontluistering meemaakt. Wel hoop ik dat de film niet te christelijk is, wat je nog wel eens ziet in Amerikaanse films. Ik ben blij dat we in Nederland wat dat betreft liberaler zijn."

Finding Your Feet (23 februari in Verenigd Koninkrijk te zien, niet bekend of en wanneer film in Nederland gaat draaien)

"Een Britse komedie met ook wat drama, die zijn altijd leuk", vertelt Bredero. "De film gaat over een vrouw (gespeeld door Imelda Staunton, red.) die de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Een komedie over het pensioen en hoe de dingen gaan in deze fase van het leven."

"Leuk is dat deze film een doelgroep aanspreekt die niet in veel films voorkomt, namelijk vrouwen tussen de 50 en 75 jaar. Terwijl die wel veel naar de bioscoop gaan: als ik 's middags naar de film ga, zie ik vaak veel vijftigplusser-vrouwen. Minpunt vind ik wel de wat clichématige poster, maar als regisseur weet ik dat dit vooral voor marketingdoeleinden wordt ontworpen. Mijn advies: let niet op de poster, ga gewoon naar de film."

Wynn Heliczer (actrice, dit jaar te zien in The Conductor)

Billy (vanaf 4 januari te zien)

"Ik verwacht vervreemdende, hilarische absurditeit en een verfrissend gebruik van het medium film, waarin alles mogelijk is", vertelt de Penoza-actrice over de film van Theo Maassen over buikspreker. "Theo vind ik een intelligente grappenmaker, daar lach ik vaak het hardst om, dus ik ben benieuwd naar zijn regie. En Bruno vandenBroecke die naast zijn personage ook nog een buikspreekpop speelt, kan niet anders dan magistraal zijn."

Le Mépris (vanaf januari te zien in diverse filmhuizen)

"Deze film uit 1963 met Brigitte Bardot wordt weer vertoond op een groot scherm en daar verheug ik me op. Een film over de verfilming van Homerus' Odyssee en ook over man/vrouwverhoudingen, wat nu weer helemaal actueel is. Le Mépris heeft lekkere kleuren, prachtige muziek van Georges Delerue en zinderend beeld van Rome en Capri."

Isle of Dogs (vanaf 10 mei te zien)

"Ik ben groot fan van de films van Wes Anderson. Deze is voor mij als actrice en voiceover misschien wel extra interessant, omdat de acteurs in de film alleen met hun stem konden werken. De rest is geanimeerd, maar behoudt wel de typische mister Anderson-stijl."

Maartje van de Wetering (actrice, dit jaar te zien in The Conductor)

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (vanaf 11 januari te zien)

Net als Barbara Bredero kijkt Van de Wetering uit naar deze film. "Hoofdrolspeelster Frances McDormand is een van mijn favoriete actrices. Ik heb gelezen dat zij mogelijk in aanmerking komt voor een Oscar dankzij haar rol als moeder wier dochter is verkracht en vervolgens het heft in eigen handen neemt."

"Het lijkt een zwaar en serieus verhaal, maar volgens mij zit er ook de nodige humor in verwerkt. De trailer belooft in elk geval heel veel goeds, dit is volgens mij echt een film waar ik van hou qua sfeer."

Isle of Dogs (vanaf 10 mei te zien)

En net als Wynn Heliczer kijkt Van de Wetering uit naar Isle of Dogs. "Wes Anderson is een van mijn favoriete regisseurs. Zijn films zijn absurdistisch, grappig; het gooit je alle kanten op. Als hij iets nieuws gemaakt heeft, ren ik naar de bioscoop. Isle of Dogs lijkt me echt een hartverwarmend verhaal. Bovendien zijn de stemmen in de stop-motion animatie ingesproken door grote namen als Bill Murray, Bryan Cranston en Scarlett Johansson."

Cobain (gaat volgende maand in première op het filmfestival van Berlijn. Vanaf 5 april te zien in Nederland)

"Dit is een Nederlandse film van regisseuse Nanouk Leopold, waarin ik zelf een rolletje heb. Ik had eigenlijk geauditeerd voor de hoofdrol, die nu wordt gespeeld door Naomi Velissariou. Ik word namelijk vaak gevraagd voor de rol van de verleidelijke secretaresse, terwijl Naomi iemand speelt met een zwaar leven. Dat leek mij ook fijn om eens te doen. Ik speel nu een vriendin van Naomi van vroeger. Ik heb de film nog niet gezien en ben erg benieuwd naar het eindresultaat."

Victor D. Ponten (regisseur van Catacombe, komt dit jaar uit)

The Sister Brothers (verschijningsdatum nog niet bekend)

"De film wordt geregisseerd door Jacques Audiard, die ook Un Prophète en Rouille Et D'Os maakte. Dit is zijn eerste Engelstalige film, waar ik dus extra benieuwd naar ben. Als je mij zou vragen met welke acteur ik direct een film zou willen maken, noem ik Jake Gyllenhaal en Joaquin Phoenix. Laten die nou net allebei een rol hebben in The Sister Brothers. Er is nog weinig over die film bekend, behalve dat het een western is, dus ik heb er hoge verwachtingen van."

Phantom Thread (vanaf 1 maart te zien)

"Deze film is geregisseerd door Paul Thomas Anderson, die eerder onder meer There Will Be Blood maakte, mijn allerliefste stuk cinema. Bijzonder is dat dit de 'afscheidsfilm' is van Daniel Day-Lewis (die eerder aankondigde te stoppen met acteren, red.). Een icoon van een acteur. Dit is een van de films die dit jaar gaat domineren."

Soldado (vanaf 28 juni te zien)

"Bij gebrek aan een nieuwe Denis Villeneuve-film dit jaar, ben ik toch benieuwd naar het vervolg op zijn fantastische Sicario uit 2015", aldus D. Ponten. "Regisseur is de Italiaanse Stefano Sollima (van de serie Gomorrah) en we krijgen weer Benicio del Toro en Josh Brolin in de hoofdrollen. Het is volgens mij lang geleden dat een Italiaanse regisseur de stap naar Hollywood maakte, en die moet ook meteen het gat van Villeneuve vullen; geen makkelijke taak. In Sicario werd een fantastische sfeer neergezet, dit lijkt meer een rechttoe rechtaan-actiefilm, maar desalniettemin ziet het eruit als een spektakel."

The Irishman (verschijningsdatum nog niet bekend, waarschijnlijk eind 2018)

"Tja, Martin Scorsese, wat moet je daaraan toevoegen? Ook over deze film is nog niet veel bekend, behalve wat setfoto's die twee weken geleden uitlekten van Robert de Niro op plateauzolen, maar in elk geval speelt er een dreamteam mee: DeNiro en Al Pacino. Ik hoop de ze meer scènes samen krijgen dan die ene scène in Heat. Joe Pesci is ook weer van de partij. Ik kan niet wachten."