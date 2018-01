Recensieoverzicht Billy: 'Wat wil Theo Maassen nou eigenlijk zeggen?'

De Volkskrant - twee sterren

"Dat Maassen met Billy zijn regiedebuut maakt, wekt sowieso hoge verwachtingen: hij is niet alleen een vernieuwende, eigenzinnige comedian, maar ook al jarenlang een zeer verdienstelijk acteur (in films als TBS, Minoes en Doodslag) en een verfrissend dwarse televisiepersoonlijkheid. (...) In formeel opzicht is Billy een keurige, zelfs wat braaf uitgevoerde komedie. Het bescheiden budget en zijn gebrek aan ervaring speelden daar ongetwijfeld een rol in, maar het is jammer dat Maassen niet ontregelender heeft durven zijn; zijn regie is op zijn best functioneel te noemen."

Lees hier de hele recensie

AD - vier sterren

"Theo Maassen behoort tot de top van het Nederlandse cabaret, maar kan hij ook een film regisseren? Zijn regiebuut Billy is in elk geval een veelbelovend begin door een mengeling van scherpe humor, liefdesdrama, psychologie van de koude grond en - jawel hoor - ook onvervalste romantiek. (...) Maassen zoomt in zijn film in op het gespleten karakter van de buikspreker, die zonder zijn handlanger zowel privé als beroepshalve onderuit dreigt te gaan. Het maakt deze tragikomedie soms ontroerend, maar vooral zeer vermakelijk."

De Telegraaf - drie sterren

"Met Billy brengen Theo Maassen en scenarist Sander van Opzeeland een zeer onconventionele romantische tragikomedie op het witte doek. En dat is best verfrissend na de tsunami aan oppervlakkige en gemakzuchtige zwijmelaars die het Nederlandse bioscooppubliek vorig jaar voor de kiezen kreeg. (...) Daarbij maakt ook de Grote Finale een wat afgeraffelde indruk, waardoor Billy als volbloed bioscoopavontuur enigszins tekortschiet. Misschien ook wel logisch daar dit project eigenlijk als telefilm bedoeld was."

Trouw - twee sterren

"Theo Maassens regiedebuut Billy is zowel een persoonlijke en oprechte aanklacht als een zielloze en valse vertoning. Dat klinkt ongetwijfeld tegenstrijdig. Aan de film is niet goed te zien of de makers die twee interpretaties met opzet tegenover elkaar hebben gezet. (...) De beelden en de dialogen ben je bij het verlaten van de zaal alweer vergeten en Billy's comeback breit te veel een cynisch eind-goed-al-goed aan de film, waardoor die hartenkreet achter de film niet meer te horen is. Dus wat wil Theo Maassen nou eigenlijk zeggen?"