Cate Blanchett juryvoorzitter filmfestival Cannes

Blanchett (48) is een van de mensen achter Time's Up, een initiatief van vrouwen die werken in Hollywood tegen seksuele intimidatie. De Australische actrice speelde in talloze films.

In 2005 kreeg ze een Oscar voor haar bijrol in The Aviator en in 2014 voor de hoofdrol in Blue Jasmine. In 2008 kreeg ze een ster op de Hollywood Walk of Fame.

De 71e editie van het filmfestival in Cannes vindt plaats van 8 tot 19 mei. Vorig jaar werd de jury voorgezeten door de Spaanse regisseur Pedro Almodóvar.