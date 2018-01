Nieuwe serie met Kate Beckinsale deels opgenomen in Rotterdam

The Widow draait om Georgia Wells (Beckinsale), die zich heeft teruggetrokken uit haar oude leven, meldt Deadline woensdag.

Als haar "overleden" echtgenoot plotseling opduikt in het nieuws, zet ze alles op alles om de waarheid over haar verleden te achterhalen. Haar zoektocht leidt haar diep in Afrikaans Congo, waar gevaar dreigt op iedere straathoek.

Het achtdelige The Widow is geschreven door The Mission-schrijvers Harry en Jack Williams. De serie zal te zien zijn op ITV in het Verenigd Koninkrijk en op Prime Video in de Verenigde Staten en in meer dan 200 landen, waaronder Nederland