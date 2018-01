Juliette Binoche eregast op filmfestival in Göteborg

Binoche geeft tevens een masterclass en neemt deel aan een Ingmar Bergman-retrospectief. De in 2007 overleden Zweedse regisseur werd honderd jaar geleden geboren.

Binoche speelde in zo'n 70 films, waaronder The Unbearable Lightness of Being, The English Patient, Three Colors: Blue en The Lovers on the Bridge.

Jonas Holmberg, artistiek directeur van het Göteborg Film Festival, noemt Binoche één van de meest invloedrijke acteurs van onze tijd met een breed scala aan iconische uitvoeringen in de moderne Europese filmgeschiedenis. Ze heeft, volgens Holmberg, "een uniek talent voor het aanroepen van diep gevoelde passie en verdriet met de kleinste gebaren".

De 53-jarige Binoche ontving in 1997 een Oscar voor haar bijrol in The English Patient. In 2001 werd ze genomineerd voor haar hoofdrol in Chocolat. Daarnaast ontving ze meer dan tien andere filmprijzen, waaronder een BAFTA Award, een Zilveren Beer, een César en meerdere European Film Awards.