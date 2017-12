Deze films en series verschenen afgelopen week op Netflix

Series

Zoo - Seizoen 1 en 2

Over de hele wereld vinden er vreemde incidenten plaats waarbij mensen worden aangevallen door dieren. Dierkundige Jackson Oz gaat in de serie Zoo samen met een team van experts op zoek naar de oorzaak van deze mysterieuze geweldsgolf. Een race tegen de klok, want de aanvallen nemen snel toe en worden steeds intenser.

Black Mirror - Seizoen 4

In een reeks losstaande sciencefictionverhalen verkent Black Mirror de duistere kant van technologie. In de vierde reeks raken vrijgezellen in de ban van een mysterieuze dating-app, wordt een vrouw wakker in een Star Trek-achtige wereld en gaat een moeder wel heel ver om haar dochtertje niet uit het oog te verliezen.

Daarnaast zijn er nieuwe seizoenen te zien van de misdaadserie La Mante, de sciencefictionreeks Travelers en de Spaanse dramaserie Las Chicas del Cable.

Films

Beautiful Creatures

In deze fantasyfilm wil Ethan niets liever dan zijn school afmaken, zodat hij zijn saaie geboortedorp achter zich kan laten. Hij droomt echter niet alleen van een beter leven, maar ook van een mysterieuze vrouw die hem in zijn dromen bezoekt. Dan verschijnt er een nieuwe leerlinge op school, en die lijkt griezelig veel op de vrouw uit zijn dromen.

Daarnaast verschenen er deze week nog een aantal andere films op Netflix, zoals de Hitchcock-klassieker Vertigo, de komedie Fifty Shades of Black, de actiefilm Bastille Day en de horrorfilms Odd Thomas en Creep 2. Fans van Nederlandse films kunnen hun hart ophalen bij de zomerse komedie Renesse en de thriller De Held met Monic Hendrickx.

Documentaire

A Gray State

De maatschappijkritische filmmaker David Crowley en zijn gezin worden dood aangetroffen in hun huis. De officiële lezing is dat Crowley zijn vrouw en kind om het leven heeft gebracht en vervolgens zelfmoord heeft gepleegd. Maar niet iedereen gelooft dat verhaal.

Daarnaast verschenen de docuseries Towies, The Real Football Factories en 72 Dangerous Animals in Latin America.