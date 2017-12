Opnamen film over Bataclan stilgelegd na protest nabestaanden

Dat schrijven verschillende Franse media.

Claire Peltier, wier partner David omkwam bij de aanslag op 13 november 2015, was een petitie gestart om de televisiefilm, genaamd Ce soir-là, tegen te houden. Volgens haar is het nog veel te vroeg om het "pijnlijke verhaal" te verfilmen. De petitie is inmiddels meer dan 39.500 keer ondertekend.

Ce soir-là gaat over de fictieve romance tussen een alleenstaande moeder en een Afghaanse vluchteling die elkaar ontmoeten op de avond van de aanslag, als ze overlevenden helpen.

Censuur

"Wij hebben nooit gevraagd om censuur, maar we zijn blij dat bescheidenheid en terughoudendheid in acht worden genomen", zei Arthur Denouveaux van de slachtoffergroep Life For Paris tegen AFP.

De rockgroep Eagles of Death Metal trad op in Bataclan op de avond van de aanslag. Er kwamen 89 mensen om het leven, onder wie de vier aanvallers.