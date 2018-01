Hugh Jackman stopte met dansen wegens pesterijen

"Toen ik elf jaar was, deed ik aan rugby en dansen", aldus de 49-jarige acteur, die eerder de hoofdrol vertolkte in de filmbewerking van de musical Les Misérables. "Totdat iemand op een dag tegen me zei dat ik een sissy was, een mietje omdat ik danste."

Jackman ondervond tot die tijd zelf geen problemen met zijn hobby. "Maar helaas deed het me toch wel wat, in tegenstelling tot Billy Elliott (personage uit de gelijknamige musical over een jongen die balletdanser wordt, red.). "Het zorgde ervoor dat ik zeven jaar lang niet heb gedanst."

Freaks

Zijn ervaring sluit aan bij het thema van de film, vertelt Jackman. The Greatest Showman vertelt het verhaal over de Amerikaan P.T. Barnum (gespeeld door Jackman), die in het midden van de negentiende eeuw een circus exploiteerde dat deels uit een zogenoemde "rariteitenshow" bestond.

In de film zijn er personages te zien zoals een vrouw met een baard, een reus en een albino. "The Greatest Showman gaat over freaks, personen die buiten de boot vallen. Ondanks dat iedereen hen maar vreemd vindt, zijn ze ontzettend trots op wie ze zijn."

Droom

Naast Jackman zijn ook acteurs Zac Efron en Zendaya te zien in de film. Efron speelt Phillip Carlyle, de zakenpartner van circuseigenaar Barnes en Zendaya is te zien als trapeze-artiest Anne Wheeler. Efron (30), die op negentienjarige leeftijd doorbrak in de musical High School Musical, zegt dat hij van al zijn films het meest trots is op The Greatest Showman.

"Ik houd van de boodschap die de film uitdraagt, maar ook van de cast en de hele ervaring die het met zich meebracht", aldus Efron. "Het was een droom die uitkwam. Ik vind dat we erin geslaagd zijn om het publiek weer verliefd te laten worden op het musicalgenre."

Debuut

De film is het debuut voor regisseur Michael Gracey, die hiervoor vooral commercials maakte. "Voor een eerste film was dit een grote onderneming, maar ik had ontzettend veel geluk met de cast en crew", vertelt de regisseur.

Het project, genomineerd voor drie Golden Globes, heeft een lange aanloop gehad: in 2009 werd het aangekondigd en was bekend dat Jackman de hoofdrol kreeg. Twee jaar later werd Gracey uitgekozen om de musical te regisseren. "De hoeveelheid steun die ik tijdens deze jaren kreeg is echt ongelofelijk", aldus Gracey.

Of de film een klassieker wordt, net zoals andere musicals als West Side Story en Mary Poppins, durft hij niet te zeggen. "Je maakt een film en hoopt dat het publiek het goed vindt. Als mensen over veertig jaar nog steeds graag naar The Greatest Showman kijken, ben ik een tevreden man."