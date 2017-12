Recensieoverzicht: Molly's Game is smeuïge schets van pokerwereld

Trouw – vier sterren

"Miljoenen dollars gaan er tijdens de pokerfeestjes over de tafel, tot op een dag de FBI op de stoep staat, en het verhaal verschuift naar het advocatenkantoor en de rechtszaal. Punt is dat Bloom (het hoofdpersonage) haar klanten niet wil verraden, en dat ze met dat morele besef uiteindelijk zal zegevieren.

De film vliegt daarbij wel snel aan het drank- en drugsmisbruik voorbij, en ook de voormalige Playboy Playmates die door Bloom worden ingeschakeld, zijn allemaal even braaf en slim. Daardoor heb je het gevoel met een kuisere variant van het echte verhaal te maken te hebben. Sorkin compenseert dat met een snel pokerepos vol verbaal vuurwerk, waarin Jessica Chastain als de pokermadam en Idris Elba als haar donkere advocaat gloriëren. Het is zoals Hollywood het graag ziet in tijden van machtsmisbruikers als Harvey Weinstein en MeToo."

Volkskrant – vier sterren

"Molly's Game, gebaseerd op Blooms memoires, doet qua insteek en energie denken aan The Wolf of Wall Street van Martin Scorsese: jachtig tempo, anekdotische vertelstructuur en een hoofdpersonage dat de grenzen van de wet verkent, oprekt en uiteindelijk overschrijdt. Maar Sorkins film bevat weinig van Scorseses testosteronromantiek. De ego's ('Ik hou niet van pokeren, maar van levens vernietigen', zegt een heerlijk gluiperige Michael Cera) verbrokkelen steevast aan de pokertafel.

In contrast hiermee is Chastains Molly Bloom een toonbeeld van zelfverzekerdheid en controle. Bovendien is ze een onbeschaamd ordinaire verschijning, met in elke scène een nieuw decolleté."

Telegraaf – geen sterren

"Knap is dat Molly's Game boeit van begin tot eind, zelfs als poker abracadabra voor je is. Wat vooral te danken is aan de prachtige taal van Sorkin én aan zijn vermogen om een veelvoud van dramatische verhaallijnen en persoonlijke drijfveren in één scenario samen te ballen. Tegelijkertijd mag het acteerwerk van Jessica er zijn. Net als dat van Kevin Costner, in een kleine bijrol als haar dominante vader."

