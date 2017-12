Regisseur Blade Runner 2049 knipte ruim uur materiaal weg

Toch heeft regisseur Denis Villeneuve nooit serieus overwogen de film in twee delen uit te brengen, zo vertelt hij in een interview aan Screen Crush. Ook ontkracht hij de geruchten dat de originele opnames ooit zullen uitkomen als "director's cut".

"Er was een moment in de montagekamer met al dat materiaal, dat we tegen elkaar zeiden; moeten we nu naar de producent om te vragen of we twee delen kunnen maken?, maar zo ver is het nooit gekomen."

De regisseur belooft dat de uiteindelijke bewerking de beste versie van de film is. "De beste montage is te zien in de bioscoop. Het was wel een ding, omdat de vier uur durende versie ook heel sterk was, maar persoonlijk geef ik de voorkeur aan de definitieve montage. Die is wat eleganter."

Weggooien

Het viel Villeneuve niet al te zwaar om Blade Runner 2049 terug te brengen naar ruim twee en een half uur. "Kill your darlings, dat hoort erbij in dit vak."

Er is geen sprake van dat de scènes die uiteindelijk in de montagekamer sneuvelden ooit nog worden uitgebracht. "Ik beloof met mijn hand op mijn hart dat er niets groots verloren is gegaan. Als ik iets weggooi, is het weg. Dat betekent dat het niet goed genoeg was. En als iets eenmaal is verwijderd, dan is het niet bedoeld om ooit nog te worden getoond."

De regisseur prijst de filmstudio voor de ruimte die hij kreeg in de montagekamer. "Er was geen druk om de film nog verder in te korten. Twee uur en 43 minuten is al fors. Maar als het nog korter had gemoeten, was dat ten koste gegaan van het verhaal."