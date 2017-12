Michelle Williams trots op vervangen Spacey in All the money in the world

"Het kan dus, het einde van iets herschrijven. Wij hadden daar de mogelijkheden voor, iets wat niet iedereen heeft", aldus de actrice die een van de hoofdrollen speelt in de film over de familie van uitgever Getty en de ontvoering van zijn kleinzoon.

Spacey was te zien als Getty, maar werd enkele weken voor de film uit zou komen vervangen door Christopher Plummer. Op dat moment was er al een trailer van de film gepubliceerd. Williams zegt in People dat ze blij is dat Spacey niet meer in de film te zien is.

"Kevin heeft zoveel mensen pijn gedaan en we wilden niet meer dat hij anderen hiermee ook nog pijn zou doen. Ik voelde me zo verslagen toen dit naar buiten kwam. Ik ben blij dat we het verhaal zo hebben kunnen herschrijven. Het maakt dat andere dingen mogelijk lijken."

