Penélope Cruz en Gal Gadot reiken Golden Globes uit

De Golden Globes worden op 7 januari voor de 75e keer uitgereikt. De ceremonie wordt live uitgezonden door de Amerikaanse omroep NBC. Seth Meyers presenteert de prijsuitreiking.

Het fantasydrama The Shape of Water is de grootste kanshebber tijdens de uitreiking van de Golden Globes.

De film van de Mexicaanse regisseur Guillermo del Toro is in zeven categorieën genomineerd, waaronder de belangrijkste categorie beste film drama. Ook de deels in Nederland opgenomen oorlogsfilm Dunkirk is in deze categorie genomineerd.