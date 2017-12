Serie met grootste transgendercast ooit krijgt volledig eerste seizoen

De show speelt zich af in New York in de jaren 80 en gaat volgens de zender over "het leven in societykringen; de opkomst van het luxe Trump-tijdperk, de literaire wereld en die van de ondergrondse homoscene". Maker Murphy was eerder verantwoordelijk voor series als Glee en American Horror Story.

Vijf van de hoofdrolspelers zijn transgender. Zij spelen ook mensen die zich niet identificeren met hun biologische sekse. De vijf, MJ Rodriguez, Dominique Jackson, Hailie Sahar, Angelica Ross en Indya Moore werden gecast na een zes maanden durende zoektocht naar geschikte acteurs. De opnames van de serie gaan binnenkort van start.

Orphan Black-actrice Tatiana Maslany maakt niet langer deel uit van de cast van Pose. Zij zou een danslerares spelen in de serie, maar de zender maakte woensdag bekend dat dat personage is omgeschreven tot een 50-jarige Afro-Amerikaanse vrouw. De rol wordt nu gespeeld door Charlayne Woodard, die eerder de katholieke non Peg speelde in Law & Order: SVU.