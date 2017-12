Britse Star Wars-acteur Alfie Curtis (87) overleden

Dat meldt BBC.

Op Twitter sprak acteur Mark Hamill (Luke Skywalker in Star Wars) zijn bewondering uit voor Curtis, waarbij hij de scène aanhaalt waarin Curtis' personage, dat een nogal angstaanjagend uiterlijk had, Skywalker bedreigde.

"Alfie Curtis maakte de scène in Mos Eisley Cantina - een van de meest gedenkwaardige scènes aller tijden - nóg gedenkwaardiger", aldus Hamill. "Zo gruwelijk als hij er op beeld uitzag - buiten het zicht van de camera's was hij grappig, vriendelijk en een echte heer."

Wanneer Curtis precies is overleden en waaraan, is niet helemaal duidelijk. De website Comic Book Star Wars maakte dinsdagavond als eerste melding van het overlijden. De acteur was ook te zien in films als The Elephant Man en Take It or Leave It.

Hamill stond ook nog stil bij de dood van actrice Carrie Fisher, die precies een jaar geleden overleed. "Niemand is ooit echt weg", schrijft Hamill. Die zin sprak zijn personage ook uit in Star Wars: The Last Jedi tegen zijn zus Leia, de rol van Fisher.