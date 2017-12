'Populaire jaren 90-serie Mad About You krijgt nieuw seizoen'

Hunt en Reiser keren volgens The Hollywood Reporter terug in de serie die het verhaal ruim twintig jaar later moet oppakken. In de nieuwe reeks worden Paul (Reiser) en Jamie (Hunt) gevolgd nadat hun dochter naar de universiteit vertrekt.

Net als bij Will and Grace, waarvan dit jaar nieuwe afleveringen zijn verschenen, zou daarmee de laatste aflevering van het seizoen uit 1999 worden "vergeten". In die aflevering werd een tijdssprong gemaakt.

De zeven seizoenen die Mad About You telde, waren goed voor miljoenen kijkers voor zender NBC. Hunt en Reiser verdienden beide 1 miljoen dollar per aflevering in het laatste seizoen, waar minder mensen naar keken. De Amerikaanse zender is nu nog niet betrokken bij de onderhandeling rondom de zogeheten reboot.