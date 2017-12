Amerikaanse bioscoopketen waarschuwt voor stille scène in The Last Jedi

In The Last Jedi verhevigt de strijd tussen de rebellen onder leiding van general Leia (Carrie Fisher) en de First Order zich.

Het vakblad Variety meldt dat regisseur Rian Johnson ervoor heeft gekozen om tijdens een dramatische scene even helemaal geen geluid te laten horen. Sinds de release van de film half december zijn er veel Amerikaanse bioscoopgangers geweest die vreesden dat de geluidsapparatuur in de zaal het opeens liet afweten. Het is voor het eerst dat er in de Star Wars-reeks zo'n keuze wordt gemaakt, stelt Variety.

In een AMC-bioscoop in Burbank, een voorstad van Californië, werd vorige week een voorstelling stilgelegd omdat de geluidsapparatuur het inderdaad liet afweten. De bioscoop had geen tijd meer om de film opnieuw te starten; daarom werden honderden fans teleurgesteld naar huis gestuurd.

The Last Jedi breekt op dit moment over de hele wereld talloze records. In Nederland trok de film de afgelopen tien dagen al een half miljoen bezoekers.