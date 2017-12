Vin Diesel meest succesvolle acteur van 2017

Dat meldt het blad Forbes dinsdag.

Het achtste deel van de Fast and the Furious-franchise was de op één na best verkochte aflevering, met 1 miljard euro aan verkochte kaartjes. xXX: Return of Xander Cage, met eveneens Diesel in de hoofdrol, was goed voor 346 miljoen euro.

Diesel verslaat collega Dwayne Johnson, die dit jaar met 1,25 miljard op de tweede plek staat van de lijst van Forbes van meest verdienende acteurs in 2017. Johnson was, naast Fate and the Furious, dit jaar ook te zien in de geflopte Baywatch-film.

Gal Gadot maakt de top 3 compleet. De actrice speelde de hoofdrollen in Wonder Woman en Justice League, samen goed voor bijna 1,2 miljard aan de kassa's.