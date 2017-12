Sound of Music-actrice Heather Menzies-Urich (68) overleden

Menzies overleed op kerstavond in het bijzijn van haar familie.

Haar zoon, Ryan Urich, liet TMZ maandag weten dat bij zijn moeder vier weken geleden hersenkanker werd vastgesteld. "Ze was een actrice, een ballerina en hield ervan om haar leven ten volle te leven", zei hij.

Menzies werd geboren in het Canadese Toronto. Ze was vijftien jaar toen The Sound of Music uitkwam in 1965. De film won tien Oscars, waaronder die voor beste film.

Ze speelde in de film het ondeugende derde Von Trapp-kind Louisa. Haar latere televisie- en filmoptredens waren minder succesvol. Ze was onder meer nog te zien in de films Hawaii, Piranha en The Computer Wore Tennis Shoes en de tv-serie Logan's Run. Op 23-jarige leeftijd poseerde Menzies naakt voor Playboy.

Menzies trouwde in 1975 met filmproducent Robert Urich, maar hij overleed in 2002.

De familie Von Trapp rond de kerstboom (met Louisa linksboven). Een still uit de film The Sound of Music. (Bron: Getty)