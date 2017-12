Deze films en series verschenen afgelopen week op Netflix

Peaky Blinders

Onder meer seizoen 4 van Peaky Blinders is deze week op Netflix verschenen. Misdaadfamilie Shelby raakt enigszins in de problemen, wanneer hun vete met de Italiaanse maffia dreigt te escaleren. Houden de jongens uit Birmingham hun rug recht?

Meer series

Na een knaller als Peaky Blinders is de rest van het nieuwste serie-aanbod een beetje karig. Desalniettemin is de docu-serie Outside Man van de bekroonde documentairemaker Reggie Yates een echt aanrader. Reggie reist de wereld over en duikt in grote kwesties als wapengeweld, racisme, homorechten en verslaving. Ook de Spaanse serie La Casa De Papel is een blik waardig. De serie volgt het verhaal van een groep vreemde dieven die de meest perfecte roof in de geschiedenis van Spanje uitvoerden en daarbij een buit van 2400 miljoen euro maakte.

Guardians of Bad Moms

Op filmgebied is er deze week voor ieder wat wils. Zo kun je de bioscoopknaller Guardians Of The Galaxy deze vakantie aanschouwen. Ook de hi-la-rische film Bad Moms mag je niet missen. Drie moeders die het saaie routine leven zat zijn, besluiten even flink uit hun dak te gaan en ‘bad moms’ te zijn.

Voor de filmliefhebbers

Ken je de film Concussion met Will Smith al? De op waarheid gebaseerde film, volgt Dr. Omalu die als een van de eerste sport gerelateerde hersenaandoeningen ontdekte. Als hij zijn bevindingen bekend wil maken, keert de wereld zich tegen hem. In London Has Fallen zinnen terroristen op wraak en besluiten een groep wereldleiders in Londen aan te vallen. Het is aan geheim agent Mike Banning (Gerard Butler) om de Amerikaanse president te redden.

Ook Sacha Baron Cohen maakt zijn weg naar Netflix met de film Grimsby waarin hij de onnozele broer van een MI6-moordenaar speelt. Liever een filmpje van Nederlandse bodem? Kijk dan naar Prooi, over een bloeddorstige leeuw die Amsterdam terroriseert.