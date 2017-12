'Vervolg Hendrik Groen niet eerder dan 2019 op televisie'

"Het is nog geen gelopen race", zegt Van Duin in De Telegraaf. "Ik spreek Jan Slagter natuurlijk wel eens en die wil ook heel graag, maar dan moet het toch nog wel over een hoop schijven en ik denk dat, áls er een tweede serie komt, dat eerder in 2019 zal zijn dan daarvoor."

"Martin van Waardenburg, die de boeken heeft bewerkt tot die prachtige scripts, moet nog beginnen aan het vervolg", vervolgt Van Duin. "Nou, voordat dan alles is opgenomen zijn we wel een heel eind verder en denk ik dat we nog een keer aan de oliebollen hebben gezeten."

Het geheime dagboek van Hendrik Groen is sinds de start in oktober een groot succes. Wekelijks kijken meer dan 1,5 miljoen mensen naar de serie.